🟠 مركز الاعلام الرقمي : تويتر يوقف حساب محامي ترامب بسبب كورونا

2020/03/31 | 22:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد #مركز_الاعلام_الرقمي DMC بايقاف حساب محامي الرئيس الأمريكي الخاص السيد رودي جولياني بعد قيامه بكتابة تغريدة زعم فيها أن هيدروكسي كلوروكين علاج فعال لفيروس كورونا.واكد المركز ان تويتر ازال […]

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