2020/03/31 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ محمد اسماعيل

أنجز الفنان مهدي المعلم، لوحة جديدة، بدخان لهب الشمعة، خلال مكوثه في مرسمه الشخصي داخل البيت، أثناء حظر التجول الذي نعيشه في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا.

اللوحة حملت عنوان "هجرة ومهجرين" بقياس 80 × 60 سنتمتراً.

يعدُّ الفنان المعلم رائداً تشكيلياً لفن الرسم بالدخان، وهو مشرف تربوي في النشاط الفني التابع لوزارة التربية، وله تسعة معارض شخصيَّة، فضلاً عن مشاركات محليَّة وعالميَّة، نال عنها جوائز وشهادات تقديريَّة.

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