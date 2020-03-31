عقود اللاعبين ولياقتهم البدنيَّة أهم مشكلات الأندية المحليَّة حالياً

2020/03/31 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حيدر كاظم

تسبب فيروس كورونا في توقف الأنشطة الرياضية والكروية بجميع البلدان العالمية، ومنها العراق، وظهرت عدة مشكلات تؤرق الاندية في الفترة الحالية اهمها عقود اللاعبين ولياقتهم

البدنية.

ولمواجهة الازمة المالية اتجهت الاندية العالمية المشهورة مثل برشلونة واتلتيكو مدريد الى سياسة تخفيض رواتب اللاعبين والجهازين الفني والإداري وبقية العاملين، من أجل التخفيف من حدة الاعباء المادية، في ظل التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وفي ما يخص لياقة اللاعبين وجاهزيتهم البدنية تعتمد الفرق العالمية على أجهزة متطورة لمتابعة النشاط الرياضي اليومي لكل منهم، وخير مثال قيام عدد من الاندية العربية، لاسيما الخليجية باقتناء النظام الدقيق (GPS)، بغية الاطلاع على التدريبات والتحضيرات المنزلية في ضوء توقف المسابقات الكروية والحجر الإجباري لمحاربة فيروس كورونا، ويسهم هذا الجهاز في قياس معدلات السرعة والمسافة ونبضات القلب، لبيان جاهزية اللاعب ومدى تطبيقه للبرنامج الموضوع من قبل مدرب

اللياقة.

اما في العراق فأصبحت مشكلة عقود اللاعبين الشغل الشاغل لادارات الاندية حاليا في ظل الازمة المالية، إضافة إلى جاهزيتهم البدنية بعد توقف المنافسات المحلية.

وعن هاتين الفقرتين حدثنا عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد قائلا: ان ادارة الزوراء تتعامل مع الظروف الحالية بصورة إيجابية وفي ما يخص رواتب اللاعبين فان العقود تحتوي على بند يتضمن انه في حالة الغاء الدوري يستقطع المبلغ مستلهما من قيمة الصفقة.

وأشار الى ان الملاك التدريبي واللاعبين هم من الجنسية العراقية ويشعرون بالمسؤولية تجاه الوطن اولا والنادي ثانيا، إذ يمر البلد بضائقة مالية جراء انخفاض اسعار النفط وتوقف الحياة العامة بسبب وباء كورونا، لاسيما ان اغلب الاندية مؤسساتية.

واوضح ان الاتحادين الدولي والاسيوي المحا بصورة اولية بانتظار القرار الرسمي على أهمية تخفيض الرواتب لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي لن تكون هناك ردود افعال في حال تم اعلان قرار التخفيض.

وبين انه بخصوص الجزء الثاني من السؤال فان كرتنا تفتقر الى الوسائل المتطورة وتعتمد فقط على مدرب اللياقة البدنية، وبالنسبة للزوراء فإنه وضع منهاجا لكل لاعب خلال الفترة الحالية بعد الاتفاق مع المدير الفني الكابتن باسم قاسم، وهناك تواصل ومتابعة حثيثة للتدريبات المنزلية والتحضيرات من خلال التواصل هاتفيا او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم توجيه اللاعبين بضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بقرارات خلية الازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقديم المثال في تطبيق التعليمات، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وإجراء التدريبات والبقاء في الجاهزيَّة التامة، تحسباً لانحسار الوباء واستئناف المسابقات المحليَّة.

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