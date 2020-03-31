إيران تحول قاعدة للجيش السوري إلى مقر لها… اليوم تستهدفها إسرائيل

2020/03/31 | 23:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الإعلام الحكومي السوري تنفيذ #إسرائيل هجمات صاروخية في #حمص، معلناً «إسقاط الصواريخ المعادية»، وهو التعبير المكرر الذي يجري تداوله بعد أي هجوم.وقالت وكالة “سانا” الرسمية «تصدت وسائط الدفاع

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