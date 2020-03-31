🟠استئناف القادسية تفرج عن مدير تربية الديوانية عقيل الجبوري

2020/03/31 | 23:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة التميزية في محكمة استئناف القادسية الاتحادية قرار تمييزي بالإفراج عن مدير عام تربية الديوانية عقيل الجبوري بعد إصدار قرار بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عليه خلال الفترة الماضية.وقالت […]

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