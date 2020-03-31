كوردستان تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/31 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمحافظتي السليمانية ودهوك.

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