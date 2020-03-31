اكمال فرز ثلاثة آلاف قطعة سكنية في كربلاء

2020/03/31 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاثنين، عن اكمال فرز ( 3 ) الاف قطعة سكنية لتوزيعها على المواطنين .وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب أجتماع مع مدير البلدية المهندس عبير سليم ، إن “الحكومة المحلية وجهت البلدية بإجراء فرز سريع لقطع […]

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