العمل : نسخر الجهود لإطلاق الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية خلال الايام المقبلة

2020/03/31 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسخير الجهود لإطلاق الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية خلال الايام المقبلة.

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