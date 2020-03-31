إنشاء مستشفى للحالات الطارئة  في ميسان

2020/03/31 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشف رئيس خلية الأزمة في ميسان المحافظ علي دواي عن موافقة وزير الإسكان لانشاء مستشفى الخاص بالحالات الطارئة للامراض الانتقالية في ميسان وقال دواي في تصريح صحفي،اليوم الثلاثاء، انه اتصل بوزير الإسكان والاعمار واستحصل على موافقته على تخصيص قطعة ارض بمساحة ٢ دونم لانشاء المستشفى .وفي سياق ذو صلة تابع دواي متطلبات […]

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