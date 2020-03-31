2020/03/31 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم
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اعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية القاضي محمد ميري، الثلاثاء، إطلاق س...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استئناف كربلاء تعلن الافراج عن 149 متهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - كربلاء
اعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية القاضي محمد ميري، الثلاثاء، إطلاق س...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استئناف كربلاء تعلن الافراج عن 149 متهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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