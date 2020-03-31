استئناف كربلاء تعلن الافراج عن 149 متهما


استئناف كربلاء تعلن الافراج عن 149 متهما
2020/03/31 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - كربلاء

اعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية القاضي محمد ميري، الثلاثاء، إطلاق س...

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