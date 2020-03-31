الناطق باسم سرايا السلام يعلق على التهديد الامريكي

2020/03/31 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق الناطق الرسمي بإسم سرايا السلام صفاء التميمي، الثلاثاء، على التهديد الامريكي بقصف فصائل عراقية، فيما دعا الى وقف الحرب في كل العالم.

وقال التميمي في بيان، "في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا عالمياً في أكثر من 206 دولة وبعد النداءات التي أطلقها سماحة السيد مقتدى الصدر من أجل توفير كل الإمكانيات والجهود في سبيل محاربة وباء كورونا نحن في سرايا السلام وبقية فصائل الحشد الشعبي نجتهد من أجل حملات التعفير والتطهير اليومية وبناء مستشفيات ميدانية وإنشاء معامل تخفف عن كاهل الحكومة العراقية ووزارة الصحة منها معمل لصناعة الكمامات وكل العمل الميداني لمساندة القوات الأمنية في إجراءات فرض حظر التجول في العراق وإيصال المعونات الغذائية والطبية الى العوائل التي تضررت بسبب هذا الحظر".

وأضاف، ان "أمريكا تحاول من خلال تسريبات صحيفتي الواشنطن بوست ونيويورك تايمز وبعض وسائل الإعلام الأمريكية نشر أخبار جر العراق الى حرب في مثل هذه الظروف التي يعيشها كل العالم وبدلاً من أن تدعم أمريكا جهود محاربة وباء فايروس كورونا ها هي تسرب هذه الأخبار - أخبار الحرب - التي إعتدنا أن لا نسمعها إلا من الإدارة الأمريكية".

وتابع، "إننا في الوقت الذي نستنكر مثل هذه التسريبات والأخبار نعلن عن تضامننا مع الجهود الدولية التي تدعو وقف الحروب في كل العالم وكذلك مع كل الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الإنسانية لمحاربة وباء كورونا".

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الدفاع، الثلاثاء، الانباء بشأن نقل عدد من الضباط، فيما توعدت بمحاسبة المروجين للاخبار الكاذبة وفقا للقانون.

وقالت الوزارة في بيان، إن "ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بنقل عدد من

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على 6601 من المخالفين لحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان، انه "خلال واجبها في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تتمكن من

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، سقوط 4 قذائف هاون على قرية محررة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" 4 قذائف هاون سقطت على قرية الاصلاح في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر

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