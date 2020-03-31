فنادق كربلاء تعتذر عن استقبال زائري الشعبانية 


فنادق كربلاء تعتذر عن استقبال زائري الشعبانية 
2020/03/31 | 23:42 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..

اعلن رئيس رابطة الفنادق السياحية في كربلاء محمد الهر ، مساء الثلاثاء  ،  عن اغلاق ابواب فنادق كربلاء عن استقبال زائري الشعبانية .

وقال الهر في بيان ورد الى ( المستقلة )   إن “الرابطة تعتذر عن استقبال زائري المنتصف من شعبان ذكرى ولادة الامام المهدي ( عج […]

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