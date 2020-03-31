وزارة النقل: إعادة 603 مواطنين عراقيين إلى البلاد خلال 24 ساعة

2020/03/31 | 23:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، اتمام عودة 603 مواطن عراقي خلال الـ24 ساعة الماضية، كانوا عالقين بدول عربية واجنبية، عبر طائرات الناقل الوطني.وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقته وكالة صدى، أنها “اختتمت رحلاتها الاستثنائية لهذا اليوم بعد وصول الرحلة الاولى القادمة من منسك، لتكون بواقع ثلاث رحلات جوية مباشرة خاصة بأعادة العراقيين الى ارض الوطن

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