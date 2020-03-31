وزير الصحة: تمديد حظر التجوال لغاية 19 نيسان المقبل

2020/03/31 | 23:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة جعفر علاوي، الثلاثاء، ان حظر التجوال سيتم تمديده لغاية الـ 19 من نيسان المقبل من اجل تقليل الاصابات بفيروس كورونا، لافتا الى ان شهر حزيران القادم يفترض ان يكون نهاية ازمة كورونا.وذكر الوزير في تصريح متلفز تابعته وكالة صدى، ان “يوم غد سيشهد البدء باجراءات ميدانية لفحص الاهالي في مدينة الصدر

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