كورونا يتسبب باكتشاف جديد في “أبو الهول”

2020/03/31 | 23:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، عن اكتشاف أثري جديد تم التوصل إليه أثناء تعقيم وتطهير منطقة أبو الهول من فيروس كورونا.وأوضح وزيري في تصريحات صحفية أنه لن يتم نشر تفاصيل عن الاكتشاف الآن.وأشار إلى أن وزير السياحة والآثار تفقد أعمال تعقيم وتطهير منطقة أبو الهول، مؤكدا أنهم يعقمون جميع المناطق […]

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