شادي الشماوي - فيروس كورونا – التدابير المضادة العالمية : تسونامى من العذاب بصدد التشكّل في عالم لامساواة وحشيّة

2020/03/31 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 641 ، 30 مارس 2020 https://revcom.us/a/641/coronavirus-international-roundup-en.htmlملاحظة الناشر :حتّى بينما يقع إتّخاذ إجراءات صارمة ضروريّة لتقليص الدمار الناجم عن الوباء العالمي لفيروس كورونا – كوفيد- 19 ، في عالم من اللامساواة الوحشيّة للرأسمالية -الإم......

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