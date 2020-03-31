‎عمليات بغداد القبض على ٦٦٠١ مخالفاً للحظر والغرامات ٢٩٥١٠

2020/03/31 | 23:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد عن حصيلة المخالفين لقرار الحظر والعجلات التي تم احتجازها.وقالت القيادة في بيان انه “خلال واجبها في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت القواتالأمنية في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على ٦٦٠١ مخالفاً، فيما حجزت ٧١١ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغعدد الغرامات ٢٩٥١٠ غرامة، وذلك منذ […]

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