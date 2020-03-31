بالفيديو .. الصحة العالمية : كن مسؤولا لمنع تفشي فيروس كورونا

2020/03/31 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة لمزيد من الوقاية شاهد الفيديو الذي اصدرته الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا .

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