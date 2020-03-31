الدفاع تتوعد مروجي الشائعات: لا صحة لنقل ضباط

2020/03/31 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت وزارة الدفاع نقل عدد من الضباط الى مواقع اخرى، مؤكدة ملاحقة مروجي هذه الشائعات على صفحات التواصل .وذكرت الوزارة في بيان،انها "ننفي ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، من أخبار تتعلق بنقل عدد من الضباط" مشيرة الى انها ، "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمتمثلة بفيروس كورونا ، سخرت جميع جهودها للوقوف مع الكوادر الصحية لمنع انتشار هذا الوباء، ومستمرة بمطاردة فلول داعش الارهابي للقضاء على الارهاب".واوضحت الوزارة :" ان مثل هكذا أخبار كاذبة وعارية عن الصحة من شأنها إضعاف همة الابطال في القوات المسلحة واحباط عزيمتهم"، مؤكدة انها ستُلاحق قانونياً "كل صفحة او موقع يروج لهكذا اخبار كاذبة من شأنها ارباك الوضع العام في البلد" .وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي اشارت الى نقل قائد عمليات الانبارالى امرة وزارة الدفاع وتنصيب قائد جديد للقيادة.

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