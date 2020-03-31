الامن النيابية: الزرفي يدفع اموال شهرية لتمويل الجوكر الامريكي وتبنى ممارساته بالنجف (موسع)

2020/03/31 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، بن الرئيس المكلف عدنان الزرفي كان يدفع اموال شهرية للجوكر الامريكي، فيما بين انه تبنى ممارسات الجوكر بالنجف.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في حديث لقناة العهد الفضائية، بان “اميركا واسرائيل تقومان بحملة إعلامية ضد العراق ومن المحتمل ان تستهدف الضربات الأميركية السياسيين المعارضين لأميركا” لافتا الى ان “الهدف من […]

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