داعش يهاجم مغاوير صلاح الدين قرب طوزخورماتو

2020/04/01 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء بسقوط جريح واحد بين صفوف القوات العراقية في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن مسلحي داعش شنوا هجوما على الفوج الثالث في قوات مغاوير صلاح الدين في قرية البعودة التابعة لقضاء طوزخوروماتو.

وأضاف المصدر أن الهجوم خلف جريحا واحدا في صفوف القوات العراقية.

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