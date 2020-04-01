الخارجية النيابية تستبعد حدوث انقلاب عسكري في العراق وتكشف الاسباب

2020/04/01 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت لجنة العلاقات الخارجية النيابي، حدوث انقلاب عسكري في العراق لعدد من الاسباب تتعلق بالولايات المتحدة الامريكية.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في حديث لقناة العهد الفضائية،: “استعبد الانقلاب العسكري في العراق لعدة أسباب منها ازمة اميركا الداخلية الخاصة بالانتخابات وفايروس كورونا”.وفيما يخص تكليف عدنان الزرفي اكد الفايز ان “الزرفي لن يستطيع تحقيق شي […]

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