الإمارات تفتتح ثاني أكبر مختبر في العالم لتشخيص “كورونا”

2020/04/01 | 00:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، مختبراً حديثاً يعد ثان أكبر مختبر عالمياً، خارج الصين، لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.وأعلنت مجموعة “جي 42” ، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عن

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