العراق يقرر الانضمام إلى “حرب أسعار النفط” ويخطط لزيادة الانتاج

2020/04/01 | 00:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مصادر حكومية مطلعة، ان العراق ثاني اكبر مصدر للنفط في اوبك، يخطط للانضمام لـ”حرب النفط” التي تخوضها دول روسيا والسعودية من خلال اغراق السوق “المشبع” بالنفط، حيث من المتوقع زيادة الانتاج والتصدير إلى نحو 4.8 مليون برميل كمعدل.ونقل موقع بلومبيرغ عن مصدر مطلع قوله إن العراق يخطط لزيادة الإنتاج بنحو […]

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