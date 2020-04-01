ارتفاع الاصابات في كربلاء الى ( 55 ) اصابة مؤكدة

2020/04/01 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/علي النصر الله / ..اعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، الى ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا الى ( 55 ) بعد تسجيل ( 14 ) اصابة جديدة ومؤكدة مختبريا من بينهم مصابين قادمين من سوريا “.وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الجهات الصحية المختصة في […]

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