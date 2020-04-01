2020/04/01 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة )/علي النصر الله / ..
اعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، الى ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا الى ( 55 ) بعد تسجيل ( 14 ) اصابة جديدة ومؤكدة مختبريا من بينهم مصابين قادمين من سوريا “.
وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الجهات الصحية المختصة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاصابات في كربلاء الى ( 55 ) اصابة مؤكدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، الى ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا الى ( 55 ) بعد تسجيل ( 14 ) اصابة جديدة ومؤكدة مختبريا من بينهم مصابين قادمين من سوريا “.
وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الجهات الصحية المختصة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاصابات في كربلاء الى ( 55 ) اصابة مؤكدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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