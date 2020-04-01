2020/04/01 | 00:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف أطباء أمريكيون من جامعة “تكساس إيه & إم” وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد، أن استنشاق البخار لا يساعد على علاج فيروس كورونا بل على العكس يمكن أن يزيد حالة المصاب سوءا.وقال البروفسور من قسم العناية الأولية والصحة السكانية في جامعة تكساس، جايسون ماكنايت، إن “استنشاق البخار وسيلة للمساعدة على تخفيف الأعراض كالسعال واحتقان الأنف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يفيد استنشاق البخار بعلاج كورونا؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يفيد استنشاق البخار بعلاج كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).