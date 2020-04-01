محافظ الديوانية يعلن سلامة 25 حالة مشتبه اصابتهم بكورونا

2020/04/01 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

أعلن محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة زهير الشعلان، الثلاثاء، سلامة 25 ح...





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