العمل توضح بشأن موعد توزيع الوجبة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية

2020/04/01 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، موعد توزيع الوجبة الثانية من رواتب الرعاية الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان انه "تنفي ما تناقله عدد من وسائل الإعلام والوكالات وصفحات التواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بتوزيع الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية خلال اليومين المقبلين".واكدت الوزارة انها "وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد المتمثلة بتفشي فايروس كورونا - سخَّرت جميع جهودها وملاكاتها في هيئة الحماية الاجتماعية لإطلاق الدفعة الثانية خلال الايام المقبلة استجابةً لتوجيهات وزيرها باسم عبدالزمان، لذا تدعو المواطنين الى اعتماد موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية التابعة لها".

بغداد اليوم - كربلاء

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بغداد اليوم _ كردستان

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