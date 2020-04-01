2020/04/01 | 00:17 - المصدر: الغد برس

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نفط ذي قار تبحث امكانية تأهيل مبنى عائد لوزارة الدفاع وتحويله إل

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نفط ذي قار تبحث امكانية تأهيل مبنى عائد لوزارة الدفاع وتحويله إلى مستشفى خاص للمصابين بـ(كورونا)

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