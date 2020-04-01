بعد تسريبات صحيفتي الواشنطن بوست و نيويورك تايمز.. سرايا السلام: امريكا تحاول جر العراق الى الحرب

2020/04/01 | 00:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الناطق الرسمي بإسم سرايا السلام، صفاء التميمي، اليوم الثلاثاء، ان امريكا تحاول جر العراق الى الحرب، وذلك بعد التسريبات التي نشرتها صحيفتي الواشنطن بوست و نيويورك تايمز.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا عالمياً في أكثر من 206 دولة وبعد النداءات التي أطلقها، مقتدى الصدر من أجل توفير كل الإمكانيات والجهود في سبيل محاربة وباء كورونا نحن في سرايا السلام وبقية فصائل الحشد الشعبي نجتهد من أجل حملات التعفير والتطهير اليومية وبناء مستشفيات ميدانية وإنشاء معامل تخفف عن كاهل الحكومة العراقية ووزارة الصحة منها معمل لصناعة الكمامات وكل العمل الميداني لمساندة القوات الأمنية في إجراءات فرض حظر التجول في العراق وإيصال المعونات الغذائية والطبية الى العوائل التي تضررت بسبب هذا الحظر".

واضاف انه "تحاول أمريكا من خلال تسريبات صحيفتي الواشنطن بوست و نيويورك تايمز وبعض وسائل الإعلام الأمريكية نشر أخبار جر العراق الى حرب في مثل هذه الظروف التي يعيشها كل العالم وبدلاً من أن تدعم أمريكا جهود محاربة وباء فايروس كورونا ها هي تسرب هذه الأخبار - أخبار الحرب - التي إعتدنا أن لا نسمعها إلا من الإدارة الأمريكية".

وتابع إننا "في الوقت الذي نستنكر مثل هذه التسريبات والأخبار نعلن عن تضامننا مع الجهود الدولية التي تدعو وقف الحروب في كل العالم وكذلك مع كل الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الإنسانية لمحاربة وباء كورونا".

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