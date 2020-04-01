زين العراق تطلق باقات انترنت مجاني لمشتركيها ضمن حملة التشجيع على “البقاء في المنزل”

2020/04/01 | 00:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت شركة زين العراق، عن باقات انترنت مجانية لكافة مشتركيها، ضمن اجراءات التشجيع على البقاء في المنزل ضمن حملات مجابهة وباء كورونا.وقالت الشركة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “في إطار جهودها في هذه الظروف الاستثنائية ولضمان استمرار كافة خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين، أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة […]

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