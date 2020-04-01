الكشف عن مخطط امريكي لتمرير الزرفي باستخدام التهديد العسكري

2020/04/01 | 00:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، عن مخطط امريكي جديد لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي عبر استخدام لغة التهديد العسكري.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز” ان “الطيران الامريكي غير المرخص يحلق فوق مقرات الحشد الشعبي والقوات الامنية ببغداد والانبار وبابل وصلاح الدين هو مخطط امريكي يهدف للضغط على الكتل السياسية للقبول بالزرفي”، […]

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