أكثر من /700/ إصابة بـ “كورونا” في العراق والحكومة تمدّد حظر التجوال

2020/04/01 | 00:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد الموقف اليومي لـوباء #كورونا في #العراق، سجّلت #وزارة_الصحة العراقية الثلاثاء /65/ إصابة جديدة بالفيروس، و /4/ وفيات خلال الساعات الـ /24/ الماضية.وقالت وزارة الصحة إن الإصابات توزّعت

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