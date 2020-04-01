زين العراق تعلن عن باقات انترنت مجانية لمشتركيها لتأمين التواصل في ظل الظروف الاستثنائية وتؤكد ان المشترك العراقي هو محور عملها

2020/04/01 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

في إطار جهودها في هذه الظروف الاستثنائية ولضمان استمرار كافة خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين، أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة، عن توفيرها باقات انترنت مجانية للمشتركين عند كل تعبئة رصيد تبقيهم على تواصل دائم مع الاهل والاحبة في هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضحت زين العراق أنه يمكن للمشتركين الإستفادة من هذه الباقات عند تعبئة رصيد خطهم بكافة فئات بطاقات الشحن.



ويمكن الإشتراك في هذه الخدمة المجانية من خلال إرسال رسالة قصيرة تتضمن 17 الى الرقم 21777 ، و من بعدها سيتمكن المشترك من الحصول على الكيكابايت المجانية والتي تُحدد حسب فئة بطاقة شحن الرصيد التي يستخدمها المشترك لتعبئة رصيده حيث سيتم إضافة 1 كيكابايت انترنت مجاني عند تعبئة الرصيد ببطاقة من فئة 5 آلاف دينار.



فيما سيحصل المشترك على 2 كيكابايت انترنت مجاني عند تعبئة الرصيد ببطاقة من فئة 10 أو 15 ألف دينار.



وللمشتركين الذين يستخدمون بطاقة فئة 25 أو 35 ألف او 50 الف دينار سيتم إضافة 4 كيكابايت من الانترنت المجاني ، و10 كيكابايت لمستخدمي بطاقة التعبئة من فئة 100 ألف دينار.

هذا وتعمل زين العراق منذ بداية هذا الظرف الاستثنائي على تأمين استمرار أفضل الخدمات للمواطنين ومساعدتهم لكي يبقوا على تواصل من خلال سلسلة من العروض والخدمات.



وهذا العرض الجديد الذي يوفر انترنت مجاني للمشتركين يندرج في إطار هذه الجهود التي تسعى من خلالها إلى تقديم الخدمات وتأمين تواصل العراقيين عبر قنوات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مجاناً خلال فترات بقائهم في البيوت.

هذا ومن الجدير بالذكر أن زين العراق اطلقت خلال الاسبوعين الماضيين عروضا تتيح لمشتركيها تمديد صلاحية الرصيد مجانا و امكانية الاتصال بدون توفر الرصيد لحين اعادة التعبئة بالاضافة الى اعلانها عن تبرعها بمبلغ 750 مليون دينار لشراء اجهزة ومعدات طبية للقطاع الطبي في العراق.

-انتهى-

سبتايتل:

لان المشترك العراقي هو محور اهتمامها، زين تقدم باقات انترنت مجانية لمشتركيها عند تعبئتهم الرصيد للاشتراك مجانا ارسل 17 الى 21777 اولا وسيتم بعدها اضافة الباقة المجانية حسب فئة كارت التعبئة.

سوشيال ميديا:من القلب الى القلب ...



باقات انترنت مجانية من زين.

لان المشترك العراقي هو محور اهتمامنا ولأهمية توفير كل ما يحتاجه المواطن والمشترك العراقي لخدمات الاتصالات والانترنت.....



زين تقدملكم باقات انترنت مجانية عند كل تعبئة تبقيكم على تواصل دائم مع الاهل والاحبة في هذه الظروف الاستثنائية.اشترك أولا بارسال 17 الى 21777 مجانا للتمتع بالعرض، بعدها ستحصل على الباقة المجانية عند كل تعبئة (1كيكابايت، 2 كيكابايت، 4 كيكابايت أو 10 كيكابايت). كل ما تعبي بكارت اكبر تحصل على انترنت اكثر واكثر

ان شاء الله دومكم زينينالعرض لفترة محدودة

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