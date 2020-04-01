جلبير الأشقر - الأديان بين الفائدة والضرر

2020/04/01 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر من المعلوم أن وظائف الأديان متعدّدة ومتنافرة بحسب استخدامها، ليس من قِبَل «المستهلِك النهائي» لو جارينا عالم الاجتماع الألماني الكبير ماكس فيبر في استعارته للمجاز الاقتصادي عند تناوله للمؤسسات الدينية بوصفها تُشرف على ما أسماه «سوق سِلع الخلاص» ليس من قِبَل «المستهلِك النهائي» إذاً وحسب، بل وبالدرجة الأولى بحسب استخدام الأديان من قِبَل بائعي «سِلع الخلاص»، أي رجال الدين أنفسهم.فقد تراوحت وظائف ال......

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