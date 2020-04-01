بندر نوري - إقتصاد سياسي الصحة المهنية أو نظام الصحة المهنية كخلاصة مركزة للصراع الطبقي

2020/04/01 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بندر_نوري مقدمة منهجيةيفترض الإقتصاد السياسي الماركسي إنقسام المجتمع إلي طبقات إجتماعية متصارعة طبقة ملاك وسائل الإنتاج (البرجوازية)، وطبقة تعيش علي بيع قوة عملها ولا تمتلك سوي ذلك من أجل الحصول علي معينات الحياة (أجر يغطي الحوجات الأساسية من أكل وشرب ومأوي والبقاء حيا للذهاب للعمل، مع الأخذ في الإعتبارظهور أشكال جديدة للأجور مع الليبرالية الجديدة !)، مصدر تراكم الثروة للبرجوازية هو إستغلال العاملين حيث......

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