يسرى بلالي - المجتمع التونسي بين الذاكرة الثورية والذاكرة - الكورونية

2020/04/01 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يسرى_بلالي " تتطلّب الإحاطة العلمية بمشكل الهوية إحياء الذاكرة باستمرار لأنّ ذلك من المتطلّبات الحيوية للحاضر، علما بأنّ إحياء الذاكرة لا يتمثّل فقط في استرجاع ذكريات الماضي، وإنّما في إعادة تسليط الضوء على ذلك الماضي اعتمادا على تجربة الحاضر وانطلاقا منها، وكذلك في إعادة تسليط الضوء على الحاضر اعتمادا على تجربة الماضي وانطلاقا منها."ادغار مورانتونس الجديدة وامتحان الذاكرةحالة طوارئ، حظر تجوّل، ح......

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