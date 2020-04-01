ماذا وراء تزايد تحركات امريكا العسكرية في العراق مؤخراً؟

2020/04/01 | 00:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير عن تحركات عسكرية أمريكية قائمة على قدم وساق منذ الثلاثاء، حيث كثّفت المقاتلات الامريكية بطيار ومن دون طيار طلعاتها في أجواء العراق....

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