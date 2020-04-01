2020/04/01 | 01:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر، الثلاثاء، ان تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة تحتاج الى شخص يتوافق عليه الشركاء.

وقال حيدر في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "التكليف برئاسة الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة تحتاج الى شخص يتوافق عليه الشركاء والفرقاء"، مبينا ان "هذا السيناريو لم ينطبق على عدنان الزرفي الذي قوبل بالرفض من قبل القوى السنية والكردية والشيعية وكان اخرها تحالف سائرون".

واضاف "نعتقد ان المكلف الحالي يجب عليه ان يقدر وضع البلد ويقدم اعتذاره ليتسنى كسب الوقت واختيار بديل مقبول من اغلبية المكونات".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب تركماني: تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة تحتاج لشخص يتوافق عليه الشركاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب تركماني: تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة تحتاج لشخص يتوافق عليه الشركاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).