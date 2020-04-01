جدل مصري حول قانون يجيز الحبس عند الزواج الثاني

2020/04/01 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ثار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬جدل‭ ‬واسع‭ ‬امس‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬المأذونين‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬لمناقشته‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬زواج‭ ‬الزوج‭ ‬من‭ ‬امرأة‭ ‬اخرى‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬اذن‭ ‬كتابي‭ ‬من‭ ‬الزوجة‭ ‬الاولى‭ ‬وتعرضه‭ ‬للسجن‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬مخالفته‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬راتبه‭ […]

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