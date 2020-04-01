ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الموسيقى‭ ‬الهادئة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬العزل

2020/04/01 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتوقع‭ ‬مضاعفات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا ستوكهولم‭-‬‭ ‬واشنطن‭ ‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬سكّان‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العزل‭ ‬المنزلي‭ ‬بهدف‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19،‭ ‬أفادت‭ ‬منصّة‭ ‬‭”‬سبوتفاي‭”‬‭ ‬الموسيقية‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬طلبا‭ ‬متزايدا‭ ‬على‭ ‬الأنماط‭ ‬الموسيقية‭ ‬الهادئة‭ ‬والألحان‭ ‬المريحة‭.‬وقالت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‭”‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬المزيد‭ […]

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