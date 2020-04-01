2020/04/01 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الذكاء الاصطناعي لتوقع مضاعفات فيروس كورونا ستوكهولم- واشنطن -(أ ف ب) - في الوقت الذي يعيش في 4 من كلّ 10 أشخاص من سكّان العالم في العزل المنزلي بهدف الحدّ من انتشار وباء كوفيد-19، أفادت منصّة ”سبوتفاي” الموسيقية أن ثمة طلبا متزايدا على الأنماط الموسيقية الهادئة والألحان المريحة.
وقالت المجموعة في بيان ”مع بقاء المزيد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الطلب على الموسيقى الهادئة في فترة العزل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المجموعة في بيان ”مع بقاء المزيد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الطلب على الموسيقى الهادئة في فترة العزل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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