في جزيرة النساء الإستونية عجائب يجهلها العالم

2020/04/01 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كينو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬منذ‭ ‬قرون‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬صغيرة‭ ‬تكسوها‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق‭ ‬تزرع‭ ‬نساء‭ ‬يرتدين‭ ‬تنانير‭ ‬بخطوط‭ ‬حمراء‭ ‬ويضعن‭ ‬أوشحةً‭ ‬على‭ ‬رؤوسهن،‭ ‬الأرض‭ ‬ويحرسن‭ ‬المنارة‭ ‬ويترأسن‭ ‬المراسم‭ ‬الدينية‭.‬أما‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬كينو‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬سواحل‭ ‬إستونيا،‭ ‬فيبحرون‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسابيع‭ ‬بل‭ ‬أشهر‭ ‬تاركين‭ ‬للنساء‭ ‬تولي‭ ‬شؤون‭ ‬الحياة‭ […]

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