عدد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز الـ750 ألفا

2020/04/01 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أشارت بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ750 ألف ...





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