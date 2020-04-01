2020/04/01 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بابلأعلنت محافظة بابل، الاربعاء، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقال محافظ بابل في بيان، "ببالغ الاسف نعلن تسجيل اصابتين جديدتين في المحافظة".

ودعا المواطنين الى "الالتزام بتعليمات خلية الازمة وحظر التجوال حتى أوقات متأخرة من الليل".

بغداد اليوم - متابعة

أشارت بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ750 ألف شخص.

وحسب بيانات المنظمة، فإن عدد المصابين بلغ 750 ألفا و890 شخصا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36 ألفا و405 حالات.

وخلال الـ24

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الازبعاء، ان الاسبوعين المقبلين سيكونين عصيبين للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريح صحفي، ان "الاسبوعين المقبلين سيكونين عصيبين للغاية بالنسبة للولايات المتحد

بغداد اليوم - متابعة

حددت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، المدة الزمنية المتوقعة كي يصبح أول لقاح لفيروس كورونا المستجد جاهزا، ومتوافرا بكميات كافية.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان أنها "تقدّر أن يستغرق الأمر ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بابل تسجل اصابتين جديدتين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بابل تسجل اصابتين جديدتين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).