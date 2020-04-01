زيدان يعثر على “جوهرة عربية – 16 عاما” خليفة لبنزيما

2020/04/01 | 01:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى فريق ريال مدريد لضم “جوهرة” نادي ليون الفرنسي لكرة القدم ريان شرقي ذي الأصول الجزائرية، بطلب مباشر من مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.وذكرت تقارير صحفية أن زيدان يرى في ريان شرقي (16 عاما) خليفة لمواطنه المهاجم كريم بنزيما مستقبلا، وذلك لما يقدمه من مستويات مبهرة، ويتمتع به من مهارات […]

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