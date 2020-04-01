{بحوث السوق} يحصلُ على شهادة دوليَّة في الحد من {كورونا}

2020/04/01 | 01:16 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

حصل تدريسيان في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك على شهادة دولية لمشاركتهما في كورس عدوى (كورونا) والحد من انتشارها، وذلك عبر موقع منظمة الصحة

العالميَّة .

وحازت كل من الدكتورة دعاء العاني والدكتور سداد جاسم بعد أن أُجريت المحاضرات والاختبارات بـ"كورس" اون لاين على الشهادة.

وذكر بيان لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك، تلقت"الصباح" نسخة منه، "لقد هدف الكورس إلى بثّ الوعي والتعامل الصحيح مع البلدان والأفراد بشأن التدابير المتّخذة لحماية الصحة والحيلولة دون انتشار هذا المرض المتفشي".

وأشار البيان إلى مناقشة "كيفية الكشف عن التفشّي وتقويمه، واستراتيجية الوقاية من التفشي الناتج عن الفيروسات للجهاز التنفسي الجديدة ومكافحتها، والاجراءات المتخذة للابلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية للكشف عن فيروسات الجهاز التنفسي المستجدة والوقاية منها والاستجابة

له".

وتناول الكورس "وضع الخطط لمساعدة الدول ضمن 8 مجالات رئيسة تدعمها ارشادات تقنية مفصلة، وإمكانية الحدّ من الوباء واعتماد منهج جماعي مشترك يشمل التثقيف الاجتماعي لدعم المؤسسات الصحية، لا سيّما في الدول التي تعاني تردي الخدمات الطبيَّة".

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