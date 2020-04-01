الأمم المتحدة تعلق على علاج كورونا بالماء

2020/04/01 | 01:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وسط سيل من المعلومات، الصحيحة والمغلوطة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، حذرت الأمم المتحدة من الانسياق وراء شائعة متعلقة بعلاج المرض، وذلك من خلال تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”.وقالت الأمم المتحدة إن الفكرة المتداولة بأن “شرب الماء أو المشروبات الساخنة كل 15 دقيقة، كفيل بالقضاء على كورونا” غير صحيحة.[…]

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