ببطارية ممتازة.. سامسونغ تكشف رسميا عن M11

2020/04/01 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سامسونغ بشكل رسمي عن مواصفات M11، أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة الذي سيطرح في الأسواق قريبا.ومن أبرز ما جاء به هذا الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل يومين تقريبا، يمكن شحنها عبر شاحن سريع (15 واطا).كما أتى الجهاز بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بوزن 197 غراما، و شاشة LCD بمقاس […]

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