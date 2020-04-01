حسن عجمي - في مواجهة العقل الكوروني

2020/04/01 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي يتكوّن العقل الكوروني من فيروسات كورونية متعدّدة و متنوّعة قابلة للتطوّر و الاستيلاء على العقل البشري السليم و تحويله إلى رهينة الجهل و التخلّف و من ثم قتله بعد الانتقال إلى عقول أخرى و اغتيالها.الفيروس الفكري الأساسي في العقل الكوروني يتمثل في رفض العِلم و المنطق.و حين يتطوّر هذا الفيروس الكوروني الأساسي من جراء عدم محاربته بالتفكير العِلمي و المنطقي الصحيح يتحوّل إلى فيروسات كورونية متنوّعة و ......

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