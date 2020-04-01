وباء كورونا.. ترامب يحذر الأميركيين من

2020/04/01 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة تفشي كورونا، من الأميركيين، الثلاثاء، الاستعداد لـ"أسبوعين عصيبين للغاية" في مواجهة ذروة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض "سيكون الأسبوعان القادمان عصيبين للغاية، وسنبدأ برؤية النور في نهاية النفق"، مشيرا إلى أن الأعداد ستزداد بكثرة في هذه الفترة، مطالبا الأميركيين بالصبر.

وأضاف أن "صبرنا سيـُختـَبر، لكننا سنواجه هذا بعزم من حديد وعلى الأميركيين أن يعملوا سويا ويلتزموا بالإجراءات الوقائية"، مضيفا أنها "مسألة حياة أو موت".

وتوقعت منسقة فريق مكافحة الأزمة، الدكتورة ديبورا بريكس وفاة ما بين مئة ألف ومئتي ألف أميركي خلال الأزمة.

وقالت إنه "يتم تقييم النماذج المختلفة وتطورات الأزمة وأعداد الإصابات والوفيات في الولايات المختلفة"، مثلما يتم تقييم تجارب الدول الأخرى والتطورات في إيطاليا الأكثر تضررا، "لنعرف ما قد نحتاج إليه في المستقبل لمكافحة التزايد في عدد الإصابات".

وقال ترامب "إذا عملنا جيدا والتزم الأميركيون فربما يكون العدد أقل، ونعمل على ذلك".

وأصبحت الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والتي وصلت إلى اكثر من 184 ألف حالة، تعافى منها أكثر من ستة آلاف شخص وتوفي 3756 آخرون.

وأشار ترامب إلى أن الأزمة الحالية تعلم الناس عادات صحية جيدة "ستستمر معنا في المستقبل مثل عدم المصافحة وغسل اليدين باستمرار والابتعاد عن بعضنا بعضا".

وأشاد ترامب بالعاملين في المجال الصحي وقال إنهم "يذهبون لأعمالهم في خضم ظروف صعبة، تعمل مع زميلك ثم تسأل عنه بعد يومين فيقولون لك إنه دخل في غيبوبة، أشياء لم نرها أبدا تحدث حاليا".

وأعلن ترامب أن شيكات المساعدة المالية للأميركيين ضمن الحزمة الاقتصادية الثالثة بقيمة 2.2 تريليون دولار، يتم العمل عليها من أجل إرسالها بسرعة، وأن "طلبات الإعانة سيتم البدء في تلقيها يوم الجمعة 3 أبريل".

وأكد ترامب أن إدارته تعمل على تزويد الولايات المختلفة باحتياجاتها من الأسرّة والأدوات الوقائية، وأضاف "أرسلنا الكثير من الأدوات إلى نيويورك ونيوجيرسي ولويزيانا وميشيغان وكاليفورنيا".

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